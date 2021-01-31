Son dakika: Ofiste çalışma düzeni bitiyor mu? Ofis kiraları düşüşte, depolama talebi artıyor

İstanbul'da ofislerin en yoğun olduğu Levent-Maslak- Esentepe hattında ofis kiralarındaki düşüş yüzde 20'yi geçti. Ankara'da bu oran yüzde 30.8'i, İzmir'de ise yüzde 25'i buldu. Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield'ın konuyla ilgili raporuna göre, ofis kiraları metrekare başına aylık 170 lira ile en yüksek İstanbul Levent'te gerçekleşti.