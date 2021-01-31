Son dakika: Ofiste çalışma düzeni bitiyor mu? Ofis kiraları düşüşte, depolama talebi artıyor

Gelen son dakika haberine göre, 2019 yılının Aralık ayında dünyada ilk olarak görülen ve kısa sürede yayılarak milyonlarca insanın yaşımını kaybetmesine sebebiyet veren koronavirüs salgını şüphesiz birçok sektörden iş kolunun çalışma yapısını da değiştirdi.
Pandemi ile beraber ofis çalışanlarının büyük kısmı evde çalışma olarak ifade edilen homeoffice düzenine geçiş yağtı. Hal böyle olunca da ofis kiraları düşüşe geçti. E-ticaret işlemlerinin de hız kazanması firmaların depo ihtiyaçlarını artırdı.
İstanbul'da ofislerin en yoğun olduğu Levent-Maslak- Esentepe hattında ofis kiralarındaki düşüş yüzde 20'yi geçti. Ankara'da bu oran yüzde 30.8'i, İzmir'de ise yüzde 25'i buldu. Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield'ın konuyla ilgili raporuna göre, ofis kiraları metrekare başına aylık 170 lira ile en yüksek İstanbul Levent'te gerçekleşti.