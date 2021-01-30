Bu haber marketlerden alışveriş yapacak olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı. Taslakla, sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlarda, sektörden gelen taleplerin de dikkate alındığı bir dizi değişiklik öngörülüyor. Şimdi milyonlarca vatandaş yeni kuralların ne zaman uygulamaya geçeceğini merak ediyor.

TÜM AŞAMALARDA MUHAFAZA EDİLMESİ SAĞLANACAK

Hazırlanan taslağa göre, bir dizi üründe, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi sağlanacak.