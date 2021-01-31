Sigaraya zam var mı? 31 Ocak 2021 aktüel zamlı maliyet listesi ve Monte Carlo, Medley, Winston, Pall Mall sigara maliyetleri son günlerde çok incelenenler arasında yer alıyor. Sigara tiryakiler yeni senenin ilk ayının son günlerinde markaların rastgele bir maliyet çoğalışına gidip gitmeyeceği mevzusundaki ayrıntıları merak ediyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu ödenti oranları yine tertip edilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlendi. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberleri takvim.com.tr'de yer alıyor.
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL