Kadınlar için Muhtaç Aylığı Nasıl Alınır?

Eşleri vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlar için aylık 275 TL ödeme yapılır. Ödemeler 2 ayda bir defa olmak üzere toplam 550 TL tutarında yapılır.Elektrik Desteği Nasıl Alınır?Kronik rahatsızlığı nedeni ile cihaza bağlı olarak yaşayan hastalar elektrik desteği alabilir. Elektrik faturasının 200 TL'ye kadarlık kısmı devlet tarafından karşılanır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Askere giden kişi şayet evliyse resmi nikâhı olan eşi, bekâr ise annesi, anne hayatta değilse de babası başvuru yapma hakkına sahiptir. 2 ayda bir defa 550 TL PTT aracılığı ile ödemelerini alırlar. Şuan için en fazla ödeme 12 aydır. Muhtaç asker ailesi yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.