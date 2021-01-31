En çok tüketim olan elektrik faturalarını aşağı çekmek için ufak püf noktalarına dikkat etmek yeterli. Koronavirüs salgının ardından evlere kapanan vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturaları ile savaşını sürdürüyor. Elektrik faturaları neden yüksek gelir? Bütün işlerimizi teknolojik cihazlardan yapmaya başladık. Televizyon tüm gün açık. Bulaşık makineleri hemen her gün çalışıyor. Can sıkıntısı hemen herkesi aşçı yaptı. Herkes evinde ekmekler, börekler, türlü türlü yemekler yapmaya başladı, fırınlar da gün boyu açık... Peki elektrik faturaları neden yüksek gelir? Elektrik faturasını düşürme yolları nelerdir?
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.
-Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.