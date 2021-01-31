2.el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta fırsatçıların yeni taktiği! 38 bin lira fazlasını istiyorlar

ŞAHISLARIN İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ DURMADI

Geçtiğimiz aylarda ikinci el otomobil ticaretine yeni kurallar getirilmişti. Galericilik işini meslek olarak yapmayanları engelleme üzerine kurulan düzenlemeler maalesef uygulamada eksik kalmaya başladı. İkinci el otomobil ticaretini eşi, çocuğu, kardeşi, yakını üzerinden gerçekleştirenler yetki belgesi alan galericileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içinde en fazla 3 defa 2. el araç alım satımı yapabilecekken bu kuralı aile bireyleri, arkadaş çevresi gibi kişilere yayarak onlarca otomobil satışı yapabiliyor.