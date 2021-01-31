2.el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta fırsatçıların yeni taktiği! 38 bin lira fazlasını istiyorlar

Türkiye'de ikinci el otomobil, ticari araçlardaki fiyat artışı durmuyor. Sıfır araçlar daha ucuza satılırken ikinci el olanlar herhangi bir neden yokken daha pahalıya satışa çıkıyor. İkinci el araç piyasasındaki ana durgunluk sebebi olan fiyatlardaki yükseliş fırsatçıları ortaya çıkarıyor.
SIFIRIYLA ARASINDA 38 BİN LİRA FARK VAR!
Bayide en üst paketi 280 bin liraya satılan Volkswagen Caddy'nin ikinci eli ilan sitelerinde şahıs tarafından 318 bin liradan satışa çıktı. Herhangi bir sebebi olmadan, ikinci ele düşmüş, plakası takılmış aracın 38 bin lira farkla satılması şaşkınlık yaratıyor.
Yine Volkswagen Caddy'nin Life paketi ilan sitesinde ikinci elde 275 bin liraya galerici tarafından satılırken bayideki fiyatı 242 bin lira seviyesinde.
Volkswagen Caddy'nin sıfır fiyatları:
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 279.900 lira (İkinci eli 318 bin lira)
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life 241.900 lira
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 258.900 lira (İkinci eli 278.500 lira)
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression 224.900 lira
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG 241.900 lira
Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS 172.900 lira
Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 189.900 lira
Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS 176.900 lira
Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 193.900 lira