Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor" dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle son alınan tedbirlerle hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların online market alışverişinden umduğunu bulamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgınıyla birlikte hafta içleri saat 21.00'den sonra ve hafta sonları boyunca evde olan vatandaşlarımızın soğuk havalarda daha çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle soğuk havalarda artan yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebiliyor. Hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" diye konuştu.
Pandemide hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Covid-19'la mücadele etmek için alınan tedbirler kapsamında ülkemizde artan evde kalma oranı ve karantina uygulamaları, internetten alışverişe ve hızlı sipariş verme kanallarına talebi artırdı. Öyle ki 2020'de online alışveriş harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 85 arttı.