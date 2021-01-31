



Korona virüs salgını nedeniyle son alınan tedbirlerle hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların online market alışverişinden umduğunu bulamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgınıyla birlikte hafta içleri saat 21.00'den sonra ve hafta sonları boyunca evde olan vatandaşlarımızın soğuk havalarda daha çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle soğuk havalarda artan yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebiliyor. Hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" diye konuştu.