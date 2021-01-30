Şubat 2021 sigara fiyatları güncel zamlı liste ve Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley sigara fiyatları Yeni yıla girmemizle birlikte markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigarada ÖTV oranında indirim yapıldı ve maktu vergi tutarı ise artırıldı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gelecek haftalarda herhangi bir zam olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şubat 2021 Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley sigara fiyatları detaylı bir şekilde yazımızın içerisinde yer alıyor.

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;