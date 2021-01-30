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    • Ekonomi
    • 30.01.2021 18:54
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    • 30.01.2021 18:54
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    Şubat 2021 güncel zamlı liste: Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley fiyatları

    Şubat 2021 güncel zamlı listesi tiryakiler tarafından araştırılıyor. markalarının gelecek ay bir zam yapıp yapmacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Özellik geçen ay alkollü içeceklere zam yapılmasıyla gözler sigara fiyatlarında. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberleri anında takvim.com.tr'de.

    Şubat 2021 sigara fiyatları güncel zamlı liste!

    Şubat 2021 sigara fiyatları güncel zamlı liste ve Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley sigara fiyatları Yeni yıla girmemizle birlikte markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigarada ÖTV oranında indirim yapıldı ve maktu vergi tutarı ise artırıldı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gelecek haftalarda herhangi bir zam olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şubat 2021 Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley sigara fiyatları detaylı bir şekilde yazımızın içerisinde yer alıyor.

    SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

        LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL

        Marlboro Touch: 17 TL

        Marlboro: 18 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

            British American Tobacco

            Kent: 15 TL

            Kent D-Range: 15 TL

            Kent Swicth: 16 TL

            Kent N-Range: 18 TL

            Rothmans: 14 TL

            Viceroy: 14,50 TL

            Pall Mall: 14,50 TL

            Tekel 2000: 14 TL

            Tekel 2001: 14 TL

            Samsun: 14 TL

            Samsun 216: 14 TL

            Maltepe: 14 TL

            TURKTAB

            Medley: 12,5 lira

                Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı

                Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

                Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

                Yapılan değişiklikle söz konusu süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

                PASİF İÇİCİLİK YILDA 1,2 MİLYON ÖLÜME NEDEN OLUYOR

                Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, her yıl 8 milyonu aşkın insanın sigara kullanımına bağlı nedenlerden öldüğünü belirterek, "Pasif içicilik de sigara içen bireyde olduğu gibi sağlık sorunlarına yol açarak, yılda 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28'inden sorumlu olduğu bildirildi." dedi.

                Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine işaret ederek, dünyada 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını, 15 yaş üstü bireylerde ise sigara içme oranının yüzde 21,9 olduğunu aktardı.

                Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine de değinen Öztürk, Türkiye'de 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranının yüzde 31,4 olduğunu, Türkiye'nin sigara kullanımı yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer aldığını, 2010-2019 yılları arasında 15 yaş üstünde sigara kullanımında artış yaşandığını ifade etti.

                Öte yandan, sigara kullanan kişilerin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ağır geçirebildiğini hatırlatan Öztürk, yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere oranla Kovid-19'dan ölüm hızının 14 kat fazla olduğunun ortaya konduğunu dile getirdi.
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                Haberler Ekonomi Şubat 2021 sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro Touch, Chesterfield, Rothmans, Medley sigara fiyatları