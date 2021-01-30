Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredi tekliflerini ve faiz oranlarını yakından inceliyor. 36 aya varan fırsatla cazip kredi teklifleri nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında dikkatleri üzerine çekti.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,94. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 1.84 olarak değişiyor. Takvim
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,64. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 585 lira oluyor. Takvim