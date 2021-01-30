Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredi tekliflerini ve faiz oranlarını yakından inceliyor. 36 aya varan fırsatla cazip kredi teklifleri nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında dikkatleri üzerine çekti.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.