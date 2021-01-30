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    • 30.01.2021 19:54
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    • 02.02.2021 11:58
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    Başvuru oldukça basit! uygun başvuru şartları belli oldu

    uygun faizli başvuru şartları nakit para ihtiyacı olanlar tarafından merakla ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar kredi kampanyaları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle son süreçte bankaların faiz oranlarının yükseldiği görülüyor ve vatandaşlar son duyuruları yakından inceliyor. Ziraat Bankası ise kredi çekmek isteyenler için önemli bir teklifi duyurdu. Kredi, kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip olması dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Başvuru oldukça basit! Ziraat Bankası'ndan müjde

    Kredi çekmeyi düşünenler ve nakit para ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber verildi. Bütün bankaların kredi onayı için bazı şartlar yer alıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul ediyor. Bu bağlamda nakit ihtiyacını sağlamak adına kredi çekecekler ise başvuru şartlarını ve geri ödeme planını öğrenmek istiyor.

    KREDİ ÖZELLİKLERİ

    Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.

    * Esnek ödeme ile ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeme yapabilirsiniz
    * 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor

    * Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır
    * Bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ürünü sunuluyor

        BAŞVURU BELGELERİ

        Kredi kampanyasına internet bankacılığı ve mobil şubenin yanı sıra şubelerden de başvuru yapılabiliyor. İşte gereken evraklar;

        * Başvuru Formu,
        * Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
        * Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
        * Şubece istenebilecek diğer belgeler

        ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

        Takvim.com.tr olarak 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekildiğinde ödenecek tabloyu sizler için hazırladık. İşte örnek ödeme tablosu;

        50.000 TL KREDİ HESAPLAMA

        Vade: 36 ay
        Faiz oranı: %1,64
        Taksit tutarı 1.951,58 TL

            Kredinin yıllık maliyet oranı: %26,8352
            Toplam geri ödenecek tutar: 70,256,88 TL

            100.000 TL KREDİ HESAPLAMA

            Vade: 36 ay
            Faiz oranı: %1,64
            Taksit tutarı 3.903,15 TL

            Kredinin yıllık maliyet oranı: % 26,835
            Toplam geri ödenecek tutar: 111.353,4 TL
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            Haberler Ekonomi Başvuru oldukça basit! Ziraat Bankası uygun kredi başvuru şartları belli oldu