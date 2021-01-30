A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı belli oldu. A101'de bu hafta sonu Çokça Tarladan Domates Salçası, Birşah Süzme Yoğurt, Dana Dana Evlik Sucuk, Snickers 2'li Bar Çikolata, Peynes Tam Yağlı Taaze Beyaz Peynir, Beşler Piliç Kokteyl Sosis ve 10 TL üzeri alışverişlerde Kotex Ultra Hijyenik Ped 24,95 lira yerine 11,95 liradan, Dardanel 2'li Ton Balığı 39,95 TL yerine 18,95 TL'den raflarda yerini aldı. İşte A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğu

A101 30 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU