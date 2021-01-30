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    • Ekonomi
    • 30.01.2021 17:01
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    • 30.01.2021 17:01
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    On TL ve üzeri alışverişte inanılmaz indirim! 30 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    30 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu. Bu bağlamda indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin listesi merakla ediliyor. Bugün satışa sunulan ürünler arasında özellikle 10 TL ve üzeri alışverişlerde yer alan indirimler dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişlerde Kotex Ultra Hijyenik Ped 24,95 lira yerine 11,95 liradan, Dardanel 2'li Ton Balığı 39,95 yerine 18,95 liradan satılıyor.

    takvim.com.tr
    A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı belli oldu. A101'de bu hafta sonu Çokça Tarladan Domates Salçası, Birşah Süzme Yoğurt, Dana Dana Evlik Sucuk, Snickers 2'li Bar Çikolata, Peynes Tam Yağlı Taaze Beyaz Peynir, Beşler Piliç Kokteyl Sosis ve 10 TL üzeri alışverişlerde Kotex Ultra Hijyenik Ped 24,95 lira yerine 11,95 liradan, Dardanel 2'li Ton Balığı 39,95 TL yerine 18,95 TL'den raflarda yerini aldı. İşte A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğu

    A101 30 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Beşler Piliç Kokteyl Sosis

    Hayat su ürünlerinde çeşitli fırsatlar

        10 TL ve üzeri alışverişlerde büyük indirim

        Piliç But İncik

        Gelenek Tam Buğday Unu

            Sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler

            Sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler

            Sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler
                Haberler Ekonomi On TL ve üzeri alışverişte inanılmaz indirim! A101 30 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?