İsteyene derhal ATM'den ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! SSK ve Bağkur'luya 375-2.100 lira arası ödenecek

Henüz bir banka seçmemiş ya da yeni emekli olmuş olan vatandaşlar için promosyon imkanları devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte promosyon ödemesi almamış olan emekliler için fırsatlar sürüyor. Promosyon teklifleri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ve Şekerbank'ın promosyon teklifi ön plandaki yerini aldı. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 375 liradan 2.100 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yeni maaş alan emekliler için de fırsat sürüyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar cazip geliyor. Denizbank'ta emekli yakınını getiren emekliler için tutar 100 lira daha artıyor.

GARANTİ BBVA'DAN EK ÜRÜN KOŞULSUZ 1.200 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON!

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.