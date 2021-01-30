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    • Ekonomi
    • 30.01.2021 16:18
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    • 30.01.2021 16:18
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    İsteyene derhal ATM'den ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! SSK ve Bağkur'luya 375-2.100 lira arası ödenecek

    İsteyene derhal ATM'den ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! SSK ve Bağkur'luya 375-2.100 lira arası ödenecek. vatandaşlara sunulan ödemeleri devam ediyor. Bankaların mevcut teklifleri için fırsatlar henüz sona ermedi. 2021 yılıyla taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri az 375 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor.

    takvim.com.tr
    İsteyene derhal ATM'den ödeniyor!

    Henüz bir banka seçmemiş ya da yeni emekli olmuş olan vatandaşlar için promosyon imkanları devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte promosyon ödemesi almamış olan emekliler için fırsatlar sürüyor. Promosyon teklifleri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ve Şekerbank'ın promosyon teklifi ön plandaki yerini aldı. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 375 liradan 2.100 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yeni maaş alan emekliler için de fırsat sürüyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar cazip geliyor. Denizbank'ta emekli yakınını getiren emekliler için tutar 100 lira daha artıyor.

    GARANTİ BBVA'DAN EK ÜRÜN KOŞULSUZ 1.200 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON!

    Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

    Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

    Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

    ŞEKERBANK'TAN 2.100 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

    Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.

    YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR

    Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

        Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

        Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

        Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.

        Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

        HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?

        DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

            AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

            FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

            GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

            HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

            ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.

                İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

                QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

                VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

                YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

                ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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                Haberler Ekonomi İsteyene derhal ATM'den ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! SSK ve Bağkur'luya 375-2.100 lira arası ödenecek