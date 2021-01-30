



SON 3 GÜN KALDI

Biliyorsunuz kamuya borçların yapılandırıldığı düzenlemeyle ilgili başvuru bir ay uzatılmıştı. O süre de pazartesi günü yani 1 Şubat akşamı bitiyor. Bundan sonra bir uzatma olmayacağı da tekrar tekrar açıklandı. O yüzden eğer 30 Ağustos 2020 ve öncesine ait kamuya vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi gibi borçlarınız varsa ve hala başvurmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın. Yapılandırmaya başvuran vatandaşların borcunun faizi siliniyor ve enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeme durumunda bunun da yüzde 90'ı alınmıyor. Yani peşin ödeyen birisi ana paraya çok yakın bir miktar ile borcundan kurtuluyor. İsteyene de taksit yapılıyor ve taksit sayısına göre bir vade farkı ekleniyor. İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılıyor. Burada ilk taksiti kaçırmamak önem kazanıyor. Yapılandırmanın bozulmaması için taksitlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok kurum için başvurular e-devlet ve internet üzerinden yapılabiliyor.