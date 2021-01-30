Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor.
Faruk Erdem'in Yeni Asır için kaleme aldığı yazısı şöyle:
Milyonlarca kamu çalışanı, Emekli Sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. Çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek
2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak.
Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak.
Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek.
Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor.
Memur ve memur emeklileri için memur sendikaları diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak.
Önce kimler toplu sözleşme yapacak bir bakalım ve sonra detaylara girelim.
■ 3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek.
■ 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek.
■ 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek
■ Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak.