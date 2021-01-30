FAST nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır? FAST ile para transferi nasıl yapılır?

FAST'TAN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?

FAST ile ödeme gerçekleştirmek için sizin sisteme kayıtlı olmanız gerekmez. FAST ile ödeme gönderirken Kolay Adresleme'ye ayıtlı bir kişinin kolay adresini finansal kuruluşunuzun uygulaması üzerinden girerek FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Alıcı kişinin kolay adresi yoksa ad-soyad/IBAN bilgilerinin girişi ile de ödemeye başlatabilirsiniz.