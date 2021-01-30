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    • Ekonomi
    • 30.01.2021 09:27
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    • 30.01.2021 09:27
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    ? nasıl kullanılır? FAST ile para transferi nasıl yapılır?

    Merkez Bankası'nın yeni uygulaması ile vatandaşlar paralarını bir bankadan diğerine rahatlıkla 7/24 gönderebiliyor. İşlem üst limitinin 1.000 TL'ye yükseltildiği ? ?

    takvim.com.tr
    FAST nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır? FAST ile para transferi nasıl yapılır?

    FAST nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır? Para transferi yapmak isteyen vatandaşlar bunu FAST sistemi ile kolaylıkla yapabiliyor. İşlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilen FAST sistemi nedir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki FAST nasıl kullanılır?

    FAST NEDİR?

    FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST sistemi 7/24 kullanılabilir.

    Ayrıca ödeme anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirir. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal edilir.

    FAST NASIL KULLANILIR?

    FAST Sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterisi iseniz finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak FAST ödemesi yapmaya başlayabilirsiniz.

    ÜST LİMİT NE KADAR?

    FAST Sisteminde güvenlik nedeniyle işlem başına uygulanacak bir üst limit olacaktır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 TL olacak şekilde işletilem alınmıştır, 29 Ocak 2021 tarihinde ise işlem üst limiti 1000 TL'ye çıkarılmıştır.

        TELEFON NUMARASINA ÖDEME VAR MI?

        FAST ile birlikte devreye alınan Kolay Adresleme sayesinde finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TC Kimlik Numarası, e-posta adresinizi hesap numaranız ile eşleştirip; kolay adresinize ödeme alabilirsiniz. Detaylı bilgi için NKM'nin Kolay Adresleme'ye ilişkin sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

        FAST'TAN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?

        FAST ile ödeme gerçekleştirmek için sizin sisteme kayıtlı olmanız gerekmez. FAST ile ödeme gönderirken Kolay Adresleme'ye ayıtlı bir kişinin kolay adresini finansal kuruluşunuzun uygulaması üzerinden girerek FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Alıcı kişinin kolay adresi yoksa ad-soyad/IBAN bilgilerinin girişi ile de ödemeye başlatabilirsiniz.
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