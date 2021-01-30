Fırınlar marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu fırın market çalışma saatleri...

Hafta sonu fırın market çalışma saatleri merak ediliyor. Fırınlar marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketlere giderek alışveriş ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler de fırınlar ve marketlerin kaçta açılıp kapandığını sorguluyor. Hafta sonu çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle detaylandırıldı.
FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
30-31 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (25 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.