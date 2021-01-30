Milyonlarca emeklinin cebi yıl içerisinde aldığı desteklerle rahat bir nefes alıyor. Emeklilere devlet tarafından farklı kalemlerle ödemeler veriliyor. Gözler bu ödemelerden birisi olan ve 2021 yılı içerisinde verilecek emekli ikramiyesi için çevrildi. Bu ödemeden sadece emekliler değil, devlet destekli ödeme alan milyonlarca kişi de faydalanabiliyor. 2021 emekli ikramiyesinin minimum 2.000 TL olacağı biliniyor. Ancak tahminlere göre bu miktar daha da artabilir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekliler, emekli ikramiyesine yapılacak zam ile birlikte rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.