EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.