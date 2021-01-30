Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.01.2021 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2021 14:07
    ABONE OL

    lere minimum 2.000 TL ! 2021 yılı içerisinde verilecek! Milyonlarca kişi sinden faydalanabilecek!

    2021 yılı içerisinde lere iki farklı yle minimum 2.000 TL ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi verilen sinden sadece emekliler değil, ödeme alan milyonlarca kişi de faydalanabilecek. 2021 yılı içerisinde verilecek ödemeler emeklileri şimdiden heyecanlandırdı. Peki nden kimler faydalanabilecek?

    takvim.com.tr
    Emeklilere minimum 2.000 TL ödeme!

    Milyonlarca emeklinin cebi yıl içerisinde aldığı desteklerle rahat bir nefes alıyor. Emeklilere devlet tarafından farklı kalemlerle ödemeler veriliyor. Gözler bu ödemelerden birisi olan ve 2021 yılı içerisinde verilecek emekli ikramiyesi için çevrildi. Bu ödemeden sadece emekliler değil, devlet destekli ödeme alan milyonlarca kişi de faydalanabiliyor. 2021 emekli ikramiyesinin minimum 2.000 TL olacağı biliniyor. Ancak tahminlere göre bu miktar daha da artabilir.

    EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

    Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

    EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

    1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekliler, emekli ikramiyesine yapılacak zam ile birlikte rahat bir nefes almayı hedefliyor.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Tasarı olarak bulunan zam konusu yürürlüğe girmesi halinde ikramiyeler 500 TL artarak 1500 TL'yi bulacak. Herkes yapılması beklenen bu zam ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, 500 TL'lik ikramiyeden herkesin yararlanıp yararlanmayacağı büyük merak konusu oldu.

        KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi alan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler şu şekildedir:

        SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler, Ölüm aylığı alan kişiler, Şehit yakınları ve gazi olan kişiler, Şeref aylığı alan kişiler, Geçici köy korucuları, Harp malullüğü alan er ve erbaşlar, Savaş gazileri, Şampiyon sporcular, Terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanmış olan kişiler.

        BU YIL PROMOSYON YILI OLACAK!

        Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

        Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

            BAĞ*KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI

            Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor.

            Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Emeklilere minimum 2.000 TL ödeme! 2021 yılı içerisinde verilecek! Milyonlarca kişi emekli ikramiyesinden faydalanabilecek!