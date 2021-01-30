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    Çiftçinin borçları 1 yıl ertelenebilir (Ekonomi haberleri)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalardan etkilenen lokanta ve kafe gibi ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını açıklamasından sonra çiftçilere dönük de bazı hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda çiftçinin kooperatiflerine olan borçlarının 6 ay ila 1 yıl arasında ertelenmesi gündemde. Çiftçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle gelen haciz uygulaması Mart ayı sonuna kadar ertelenmişti. Haciz ertelemesinin süresinin uzatılması da gündemde

    Çiftçiye de destek geliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalardan etkilenen lokanta ve kafe gibi ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını açıklamasından sonra çiftçilere dönük de bazı hazırlıklar yapılmaya başlandı.

    Bu kapsamda çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 6 ay ila 1 yıl arasında ertelenmesi gündemde. Çiftçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle gelen haciz uygulaması Mart ayı sonuna kadar ertelenmişti.

    Haciz ertelemesinin süresinin uzatılması da gündemde. Çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir hazırlık yapıldı. Ancak bu konuda net bir karar verilemedi. 'Borçlar nasıl yapılandırılacak, faizler hangi yöntemle silinecek?" gibi konularda son karar Erdoğan'da.

        FAST'TE LİMİT 1.000 TL OLDU
        Merkez Bankası 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi'nde (FAST) işlem üst limitini bin liraya yükseltti. Ödemelerin, T.C. numarası, telefon ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nde kullanıcı sayısının 5.3 milyona ulaştığı kaydedildi. FAST sistemi, 8 Ocak'ta 50 lira limitli olarak başlatılmıştı.

        KATAR'LA ÖNEMLİ FİNANS İŞBİRLİĞİ
        Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, finans ofisi ile QFC arasında 2019'da imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

        CÜZDANSIZ ÖDEME YAYGINLAŞIYOR
        Tüm dünyada QR ödeme sisteminin kullanımı hızla artarken, ilk yerli ve milli QR ödeme sistemi KPayGo bu modellemeyi Türkiye'ye uyarlıyor. Uygulamaya sahip kullanıcılar mobil cihazlarından online olarak kolayca ödeme yapabiliyor. KpayGO kurucularından Özbek Ekermen, "25 bin restoran, kafe ve markette KpayGO ile QR mobil ödeme yapılabilmekte" dedi.

            YATIRIM TALEBİ YÜZDE 25 ARTTI
            Sütaş Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri Analizi Lansmanı'na katılan Sanayi Bakanı Mustafa Varank; sanayici, üretici ve esnafın yanında durmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Varank, "Ülkemiz diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştı, yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tazelendi, 2020 yılında yatırım talebi salgına rağmen yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. IMF bu hafta açıkladığı büyüme tahminleriyle Türkiye'nin büyüme rakamlarını teyit etti" dedi.

            AKKİM KİMYA'DAN BÜYÜME HAMLESİ
            Kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, 63 milyon dolar karşılığında USK Kimya'yı bünyesine kattı. Rekabet Kurulu'nun Şubat ayı içinde mutabakatı onaylaması ve devir işlemlerinin ay sonuna kadar neticelenmesi bekleniyor. Akkim bünyesine dahil olan USK Kimya, dünyanın lider karboksimetil selüloz (CMC) üreticileri arasında.

            65 YAŞ ÜSTÜNE KESİNTİ YOK
            Enerjİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yapılacak değişiklik ile 65 yaş üstü tüketicilerin, şehit aileleri ve gazilerin elektriklerinin borçtan dolayı kesilmesi zorlaştırılıyor. Aynı değişikliğe göre cuma, cumartesi ve pazar günleri elektrik kesinti uygulaması kalkıyor. Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılan düzenlemeyle, pandemide oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi de hedefleniyor.

                BANKALAR KÂR DAĞITACAK
                Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalarca kâr dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, BDDK tarafından 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına izin vermediği hatırlatıldı.

                KARGOCUYA AŞI ÖNCELIĞI
                Covid-19 salgınının en başında evlere kadar maske ve maaş ulaştıran, küçük köy ve kasabalarda 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini de yaparak kapılarına bırakan fedakar kargo ve posta çalışanları, Covid-19 aşısı vurulacaklar listesinde öncelikli grup sırasına alındı. Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'in Başkanı Ömer Budak, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten'in destekleri ile Sağlık Bakanlığı'ndan 43 bin PTT çalışanının yanı sıra 200 bin posta ve kargo çalışanı için aşıda öncelik sırası aldıklarını anlattı.

                İHRACATTA TREN ATAĞI
                Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelen Türkiye, Çin ve Rusya'ya beyaz eşya ve bor taşıyan trenlerini dün Ankara'dan uğurladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Kırka'dan yola çıkan rafine bor ürünlerinin 2 haftada Çin'in Xian şehrine ulaşacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, Rusya'nın Vladimir bölgesine taşınacak" dedi.
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                Haberler Ekonomi Çiftçinin borçları 1 yıl ertelenebilir (Ekonomi haberleri)