Çiftçinin borçları 1 yıl ertelenebilir (Ekonomi haberleri)

KARGOCUYA AŞI ÖNCELIĞI

Covid-19 salgınının en başında evlere kadar maske ve maaş ulaştıran, küçük köy ve kasabalarda 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini de yaparak kapılarına bırakan fedakar kargo ve posta çalışanları, Covid-19 aşısı vurulacaklar listesinde öncelikli grup sırasına alındı. Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'in Başkanı Ömer Budak, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten'in destekleri ile Sağlık Bakanlığı'ndan 43 bin PTT çalışanının yanı sıra 200 bin posta ve kargo çalışanı için aşıda öncelik sırası aldıklarını anlattı.