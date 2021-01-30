Çiftçinin borçları 1 yıl ertelenebilir (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalardan etkilenen lokanta ve kafe gibi ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını açıklamasından sonra çiftçilere dönük de bazı hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Bu kapsamda çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 6 ay ila 1 yıl arasında ertelenmesi gündemde. Çiftçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle gelen haciz uygulaması Mart ayı sonuna kadar ertelenmişti.
Haciz ertelemesinin süresinin uzatılması da gündemde. Çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir hazırlık yapıldı. Ancak bu konuda net bir karar verilemedi. 'Borçlar nasıl yapılandırılacak, faizler hangi yöntemle silinecek?" gibi konularda son karar Erdoğan'da.