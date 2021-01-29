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    tahviline 3 kat talep

    5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı , söz konusu ihracın yüzde 5.375 kupon oranı ve yüzde 5.5 faiz oranıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

    Ziraat tahviline 3 kat talep

    Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

    Söz konusu ihracın yüzde 5.375 kupon oranı ve yüzde 5.5 faiz oranıyla gerçekleştirildiğini anlatan Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Eurobonda, , , , ve 'daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir. Yaşamakta olduğumuz ve küresel ölçekte etkili olan pandemi koşulları altında sürdürülebilir eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğindedir" dedi.

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    Haberler Ekonomi Ziraat tahviline 3 kat talep