Ziraat tahviline 3 kat talep

Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracın yüzde 5.375 kupon oranı ve yüzde 5.5 faiz oranıyla gerçekleştirildiğini anlatan Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya'daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir. Yaşamakta olduğumuz ve küresel ölçekte etkili olan pandemi koşulları altında sürdürülebilir eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, Türkiye ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğindedir" dedi.