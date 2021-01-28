Son dönemlerde hatalı basım paralarla ilgili pek çok haberin internet sitelerinde yer alması vatandaşların dikkatini çekiyor. Çoğu kişi cüzdanında bu paralardan olup olmadığını merak ediyor. Van'da yaşayan 27 yaşındaki Sezgin Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra kendisine verile 5 TL'nin hatalı basım olduğunu fark etti. Sezgin Yılmaz elindeki hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, paranın piyasa değerinin 70-80 bin lira olduğunu duyduğunu ifade ederken ilgilenenlere parayı satabileceğini söyledi.

5 TL'Yİ 50 BİN LİRAYA SATIYOR

Van'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.