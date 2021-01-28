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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 20:32
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    • 28.01.2021 20:32
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    Alışverişte aniden fark etti servet istiyor! 'ye 50 bin lira! Aldığı üstü hayatını değiştirecek

    Alışverişte aniden fark etti servet istiyor! 'ye 50 bin lira! Aldığı üstü hayatını değiştirecek. 'da yaşayan 27 yaşındaki Sezgin Yılmaz, alışveriş esnasında fark ettiği hatalı basım parayı satışa çıkardı. Yılmaz, hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardığını açıkladı. Sezgin Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti. Ayrıca parayla ilgilenen koleksiyonlerin kendisiyle irtibata geçmesini istedi.

    Alışverişte aniden fark etti servet istiyor!

    Son dönemlerde hatalı basım paralarla ilgili pek çok haberin internet sitelerinde yer alması vatandaşların dikkatini çekiyor. Çoğu kişi cüzdanında bu paralardan olup olmadığını merak ediyor. Van'da yaşayan 27 yaşındaki Sezgin Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra kendisine verile 5 TL'nin hatalı basım olduğunu fark etti. Sezgin Yılmaz elindeki hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, paranın piyasa değerinin 70-80 bin lira olduğunu duyduğunu ifade ederken ilgilenenlere parayı satabileceğini söyledi.

    5 TL'Yİ 50 BİN LİRAYA SATIYOR

    Van'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

    Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.

    Merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti.

        5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü.

        Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

        Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim.

            Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil."

            "Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar.

            Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.
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