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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 11:22
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    • 29.01.2021 11:22
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    Ve netleşmiş oldu! Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor

    Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! tarafından yürütülen, çalışan annelere aylık 200 euro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvurular sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', , ve İzmir'de uygulanmaya devam ediyor. Doğum sonrası annelerin bebeklerin küçük ihtiyaçlarının karşılanması adına sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanmak için neler yapılması gerektiğini başvuru aşamasından ödeme sürecine kadar detayları veriyoruz.

    takvim.com.tr
    1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor

    Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık en az 200 euro (1784 lira) bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi. Şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi. Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi.

    SGK tarafından yürütülen, çalışan annelere aylık 200 euro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvurular sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanmaya devam ediyor.

    Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi.

    Projede sigorta yaptırılan 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor.

    Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.

    Bu kapsamda bakıcılarda üniversite onaylı sertifikalar, halk eğitim merkezi sertifikaları, meslek liseleri veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü diplomaları olması şartı aranacak. Projeden yararlanmak isteyen bakıcıların uzaktan eğitim yoluyla proje şartlarını yerine getirebilecekleri de kaydedildi.

        ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

        Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi.

        Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.

        ANNELER İÇİN DİĞER ÖDEMELER

        1300 TL DOĞUM PARASI - BAŞVURULAR, ŞARTLAR

        Devlet destekleri kapsamında doğum yapmış annelere ödenen destektir. Bu ödemelerden faydalanabilmek için Türk vatandaşı olmak yada mavi karta sahip olmak gerekiyor. Bunun dışında ek bir şart gerekmiyor. Doğum parası ödemelerinde kritik tarih ise Mayıs 2015. Bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için devlet doğum parası öder. Ödemelere dair tablo ise şu şekilde;

        * Mayıs 2015'ten sonra dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL,

        * Mayıs 2015'ten sonra dünyaya gelen ikinci çocuk için 400 TL,

        * Mayıs 2015'ten sonra dünyaya gelen üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL ödeme yapılır.

        Bu ödemeler doğumdan sonraki bir ay içerisinde sisteme girer. Sisteme düşen ödemeler ise PTT hesabına aktarılır. Vatandaşlar doğum parası ödemelerini PTT şubelerinden alabilirler.

        202 TL SÜT PARASI - BAŞVURU, ŞARTLAR

        Doğum yapan annelere ödenen bir diğer devlet desteği süt parasıdır. Süt parası halk arasında emzirme parası olarakta bilinir. Devletin annelere sağladığı bu ödemeden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar bulunmakta. Bu koşulların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Bunun dışında süt parası desteği annenin yada babanın sigortalı olması durumunda ödenir. Emzirme ödeneği ayrıca bebeklerin kimliklerinin çıkarılmasından sonra ödenir. Son şart ise son bir yıl içinde 120 gün prim parası ödemiş olmak ve SGK borcu olmamasıdır.

        Emzirme, süt parası için talep edilen bu şartları sağlayanlar için yapılan ödeme tutarı 202 TL'dir. Bu ödemeler her yıl zamlanır. Bu ödemeyi almayanlar ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gidebilirler.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşmiş oldu! Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor