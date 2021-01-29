Ve netleşmiş oldu! Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor

ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi.

Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.