Ve netleşmiş oldu! Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor

Türk vatandaşı olan annelere 1784 TL devlet desteği! Tek seferlik ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık en az 200 euro (1784 lira) bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi. Şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi. Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi.
SGK tarafından yürütülen, çalışan annelere aylık 200 euro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvurular sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanmaya devam ediyor.
Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi.
Projede sigorta yaptırılan 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor.
Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.
Bu kapsamda bakıcılarda üniversite onaylı sertifikalar, halk eğitim merkezi sertifikaları, meslek liseleri veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü diplomaları olması şartı aranacak. Projeden yararlanmak isteyen bakıcıların uzaktan eğitim yoluyla proje şartlarını yerine getirebilecekleri de kaydedildi.