Dış ticarette koronavirüs etkisi | 2020 ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Aralık 2020







ARALIK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,0 oldu.



Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %72,5 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Aralık ayında ara mallarının payı %72,5, sermaye mallarının payı %15,3 ve tüketim mallarının payı %12,1 oldu.



İthalatta, 2020 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %74,3, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.





ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 572 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 111 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2'sini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile İtalya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,2'sini oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.







MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %8,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %8,3 artarken, ithalat %2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,6, ithalat %8,5 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,8 OLDU&NBSP;

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.



Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.







ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI ARALIK AYINDA 16 MİLYAR 929 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,5 artarak 16 milyar 929 milyon dolar, ithalat %10,6 artarak 21 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında dış ticaret açığı %6,0 azalarak 4 milyar 362 milyon dolardan, 4 milyar 99 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında %77,1 iken, 2020 Aralık ayında %80,5'e yükseldi.



İHRACAT 2020 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 160 MİLYAR 515 MİLYON DOLAR OLDU&NBSP;

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 azalarak 160 milyar 515 milyon dolar, ithalat %3,3 artarak 209 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti.