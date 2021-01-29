Tediye yattı mı? Tediye 1. taksit için açıklama geldi! 2021 ilave tediye ne zaman yatacak?

Tediye yattı mı? Tediye 1. taksit ödemesinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlave tediye ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük oluyor ve iki taksitte ödeniyor. 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil oluyor.
TEDİYE YATTI MI?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün (29 Ocak 2021) ödenecek.
İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.
KİMLER TEDİYE ALABİLİR?
İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.