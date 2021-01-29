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    Uzay yolculuğu yapmak ister misiniz? 8 günlük uzay seyahati 410 milyon TL

    (ISS) bu defa turistlere ev sahipliği yapacak. merkezli uzay turizmi şirketi , 4 kişiden oluşan bir mürettebatı bu yıl bitmeden ISS'ye göndereceğini açıkladı.

    8 günlük uzay seyahati 410 milyon TL
    Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bu defa turistlere ev sahipliği yapacak. merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, 4 kişiden oluşan bir mürettebatı bu yıl bitmeden ISS'ye göndereceğini açıkladı. Turistler 8 günlük bir konaklama için ISS'ye gönderilecek. Ekipte, 'in başkan yardımcısı ve eski astronotu Michael Lopez- Alegria, ABD'li girişimci Larry Connor, lı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor. Yolculuğun bedeli ise kişi başı 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon lira. Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi 'in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleştirilecek.
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    Haberler Ekonomi Uzay yolculuğu yapmak ister misiniz? 8 günlük uzay seyahati 410 milyon TL