Uzay yolculuğu yapmak ister misiniz? 8 günlük uzay seyahati 410 milyon TL

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bu defa turistlere ev sahipliği yapacak. ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, 4 kişiden oluşan bir mürettebatı bu yıl bitmeden ISS'ye göndereceğini açıkladı. Turistler 8 günlük bir konaklama için ISS'ye gönderilecek. Ekipte, Axiom Space'in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael Lopez- Alegria, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor. Yolculuğun bedeli ise kişi başı 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon lira. Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 29.01.2021 Gazete