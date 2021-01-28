ŞOK 30 Ocak 2021 aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Finish Hepsi Bir Arada Tablet, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı ve 2'li Süzgeçli Kase Set dikkat çekiyor. İşte ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel kataloğu...

ŞOK 29 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU