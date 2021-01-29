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    Ucuz gıda için e-zincir hamlesi

    Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bu dönemlerde tanzim satış yoluyla vatandaşa ucuz meyve ve sebze ulaştıran PttAVM.com, Başkan 'ın fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi talimatının ardından bir kez daha vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak için hazırlığa başladı.

    Ucuz gıda için e-zincir hamlesi

    Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bu dönemlerde tanzim satış yoluyla vatandaşa ucuz meyve ve sebze ulaştıran PttAVM.com, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi talimatının ardından bir kez daha vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak için hazırlığa başladı.

    , Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünlerinin e-ticaret satış merkezi olan PttAVM. com'un çatısı altına ve ürünlerinin de dahil edilerek, kooperatif şubesi bulunmayan noktalara da indirimli ürün ulaştırmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Ekonomi Ucuz gıda için e-zincir hamlesi