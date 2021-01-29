Ucuz gıda için e-zincir hamlesi

Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bu dönemlerde tanzim satış yoluyla vatandaşa ucuz meyve ve sebze ulaştıran PttAVM.com, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi talimatının ardından bir kez daha vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak için hazırlığa başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin e-ticaret satış merkezi olan PttAVM. com'un çatısı altına FİSKOBİRLİK ve ÇAYKUR ürünlerinin de dahil edilerek, kooperatif şubesi bulunmayan noktalara da indirimli ürün ulaştırmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.