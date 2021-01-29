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    THY'de normalleşme dönemi: İndirim yapılan maaşlar eski haline dönecek

    (THY) Yönetim Kurulu Başkanı , zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Buna rağmen lı rakiplerimizden pozitif ayrıştık" dedi. Çalışanlarının yaptığı fedakarlıkla bir aile olarak zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Aycı, " taşıyıcı 10 bin kişiyi, taşıyıcı 10 bin kişiyi ve taşıyıcı 6 bin kişiyi işten çıkarttı. Üstelik devletten 10 milyar euroyu bulan yardım aldılar" diye konuştu.

    Maaşlar artıyor

    Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Buna rağmen Avrupalı rakiplerimizden pozitif ayrıştık" dedi.

    Çalışanlarının yaptığı fedakarlıkla bir aile olarak zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Aycı, "Alman taşıyıcı 10 bin kişiyi, İngiliz taşıyıcı 10 bin kişiyi ve Fransız taşıyıcı 6 bin kişiyi işten çıkarttı. Üstelik devletten 10 milyar euroyu bulan yardım aldılar" diye konuştu.

    Aycı kendilerinin ise farklı bir yol izlediklerini belirterek, şunları söyledi:

        "İstihdamda 5'inci sıradayız. 66 bin çalışanımız var. Bu süreçte hiç kimseyi geride bırakmayı düşünmedik. Sendikalarla anlaştık, çalışanlarımız özveri gösterdi. Maaşlarında indirime gidip, kimseyi işten çıkartmadan bu süreci geçirdik. Bundan sonra da kimseyi işten çıkartmayacağız."

        Maaşlardaki indirimin ne zaman son bulacağı ile ilgili sorumuzu da cevaplandıran Aycı, "Normalleşmeyle arkadaşlarımızın tüm hakları eski haline gelecektir. Maaşları da yine eski haline gelecektir" şeklinde konuştu.

        KARGOYU FIRSATA ÇEVİRDİK
        Pandemi         döneminde Turkish Cargo'nun pazar payını artırdığını belirten Aycı, "Yerdeki uçakları kargo haline getirdik. Turkish Cargo'nun bu dönemde yıldızı parladı. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. İlaç, aşı taşımasında dünyada ilk 3'teyiz. Ülkemiz için 10 milyona yakın aşı taşıdık, şu an istenirse anında yeni aşıları da getiririz" dedi.
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        Haberler Ekonomi THY'de normalleşme dönemi: İndirim yapılan maaşlar eski haline dönecek