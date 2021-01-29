THY'de normalleşme dönemi: İndirim yapılan maaşlar eski haline dönecek

Çalışanlarının yaptığı fedakarlıkla bir aile olarak zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Aycı, "Alman taşıyıcı 10 bin kişiyi, İngiliz taşıyıcı 10 bin kişiyi ve Fransız taşıyıcı 6 bin kişiyi işten çıkarttı. Üstelik devletten 10 milyar euroyu bulan yardım aldılar" diye konuştu.