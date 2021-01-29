THY'de normalleşme dönemi: İndirim yapılan maaşlar eski haline dönecek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Buna rağmen Avrupalı rakiplerimizden pozitif ayrıştık" dedi.
Çalışanlarının yaptığı fedakarlıkla bir aile olarak zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Aycı, "Alman taşıyıcı 10 bin kişiyi, İngiliz taşıyıcı 10 bin kişiyi ve Fransız taşıyıcı 6 bin kişiyi işten çıkarttı. Üstelik devletten 10 milyar euroyu bulan yardım aldılar" diye konuştu.
Aycı kendilerinin ise farklı bir yol izlediklerini belirterek, şunları söyledi: