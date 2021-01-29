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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 14:12
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    • 29.01.2021 14:14
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    'ten flaş açıklama! Ocak ayı '' sonuçlandı!

    Son dakika haberi... tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete sonucuna göre, ocak ayında 'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artması bekleniyor. Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

    AA
    Sonuçlandı! Enflasyon yüzde kaç olacak?

    'ne katılan ekonomistler, ocak ayında 'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

    'ın, tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

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    Haberler Ekonomi TÜİK'ten flaş açıklama! Ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı!