Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.01.2021 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 14:37
    ABONE OL

    yayınlandı! Carrefoursa indirimleri yine dopdolu!

    yayınlanması merakla ve heyecanla bekleniyordu. İlgiyle incelenmeye başlanan indirimler oldukça dikkat çekiyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, televiyondan küçük ev aletlerine, giyimden küçük ev aletlerine kadar pek çok üründe uygun fiyat var. En çok ziyaret edilen marketler zinciri Carrefoursa indirimleri yine dopdolu. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler için güncel Carrefoursa kataloğunu sizler için haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 29 Ocak 2021 yayınlandı!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 29 Ocak 2021 biribirinden güzel ve çeşitli üürnleri satışa sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katalogta neler var? Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki indirimler 28 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Mutfak gereçlerinden kişisel bakıma, bebek ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Carrefoursa marketler hafta için 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 OCAK 2021

    detarjan ürünlerinde fırsatlar

        gıda ürünlerinde indirim

        hobi ürünleri

        giyim ürünlerinde fırsatlar

            küçük ev aletleri

            televizyon fırsatı

            hijyen ürünlerinde indirim
                Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 29 Ocak 2021 yayınlandı! Carrefoursa indirimleri yine dopdolu!