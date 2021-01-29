Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 29 Ocak 2021 biribirinden güzel ve çeşitli üürnleri satışa sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katalogta neler var? Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki indirimler 28 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Mutfak gereçlerinden kişisel bakıma, bebek ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Carrefoursa marketler hafta için 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.