Anında nakit para ihtiyacı olanlar bankalar tarafından duyurulan 3 ay ertelemeli kredi imkanlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda nakit ihtiyacı olanlar tarafından ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Kredi çekecek olanlar kendilerine en uygun olanı tercih edip başvuru işlemlerine başlamak istiyor. Yeni yılla birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Bazı bankaların sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatı devam ederken gözler vade, faiz oranı, taksit tutarı ve kredi tahsis ücretine çevrildi.
3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR
Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408