Anında nakit para ihtiyacı olanlar bankalar tarafından duyurulan 3 ay ertelemeli kredi imkanlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda nakit ihtiyacı olanlar tarafından ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Kredi çekecek olanlar kendilerine en uygun olanı tercih edip başvuru işlemlerine başlamak istiyor. Yeni yılla birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Bazı bankaların sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatı devam ederken gözler vade, faiz oranı, taksit tutarı ve kredi tahsis ücretine çevrildi.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.