İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,085 liradan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 721 liradan, Cumhuriyet altını da 2,964 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarının seyri için ne diyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergiliyor… Fed çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti.