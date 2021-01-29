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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 11:13
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    • 29.01.2021 11:13
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    nda son 10 yılın en kötüsü! Uzmanlardan flaş altın tahmini! Altın almalı mı satmalı mı?

    Rekor üstüne rekor kıran ’in kararı sonrası dalgalanmaya başladı. Altın fiyatları son 10 yılın en kötü ocak ayını geçirirken uzmanlardan flaş tahminler geldi. Peki uzmanların altın tahminleri nasıl? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar…

    İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,085 liradan işlem görüyor.

    İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 721 liradan, Cumhuriyet altını da 2,964 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarının seyri için ne diyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergiliyor… Fed çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti.

        Fed sonrasında koronavirüs salgını kaynaklı endişeler doların güçlenmesine bağlı olarak altın fiyatları kısmi bir şekilde geriletti. Ons altın Ocak ayını %3'e yakın değer kaybetmeye hazırlanıyor.

        Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şöyle denildi: "Fed toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altın baskı altında kalmaya devam ediyor.

        Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor.

            Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Milliyet'te yer alan habere göre, Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz.

            Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda ise şöyle denildi: "Ons altın sabah saatlerinden bu yana sıkışık seyrediyor. Küresel piyasalarda, Doların sınırlı yükselişte işlem görüyor olması, altının bu hareketine neden oluyor.

            Bu hafta, ABD borsalarındaki sert düşüşün ardından bazı hisse senetlerine getirilen kısıtlamalar, piyasalara nefes aldırmış durumda. Ancak, salgın ve teşvik paketi belirsizliğinin sürüyor olması, risk iştahının zayıf olmasına neden oluyor.

                Bugün için ABD'den açıklanacak veriler izlenecek. Verilerin etkisi altında sınırlı olabilir. Teşvik paketi için gelecek hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor. Paketle ilgili gelişmelerde altın açısından izlenmeli.

                Ons altın için 1835$ - 1822$ - 1808$ destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 1856$ - 1867$ ve 1881$ direnç noktaları olarak takip edilebilir."
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                Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında son 10 yılın en kötüsü! Uzmanlardan flaş altın tahmini! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi?