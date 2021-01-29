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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 11:59
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    • 29.01.2021 11:59
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    Taşeron 4/D ve kamu işçilerinde son dakika gelişmesi: Taşerona 13 günlük ikramiyeler yattı! İşte ikinci ilave tediye tarihi

    Taşeron 4/D ve kamu işçileri için son dakika gelişmesi yaşandı: 700 bini aşkın kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye 2021 ödemeleri için beklenen müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verildi. Kadrolu kamu ve taşeron emekçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri herkesin bildiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır inceleniyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. 2021 yılında ise asgari ücret zamlandığı için hesaplama değişti.

    takvim.com.tr
    Taşerona 13 günlük ikramiyeler yattı! İşte ikinci ilave tediye tarihi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklaması yaparak 700 binden fazla kamu işçisine beklemiş oldukları müjdeyi verdi. Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ile ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı! İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu.

    İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?

    Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.

    İşte Cumhurbaşkanı Kararı:

    4/7/1956 tarihli ce 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ,mezkur kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29 Ocak, diğer yarısının ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenmesine,

        İKİNCİ İKRAMİYE TARİHİ

        2021 yılının ikinci tediye ödemesi ise 11 Mayıs 2021 günü verilecek.

        İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

        İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

        6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        Kamu iktisadi teşekkülleri,

        Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        Özel bütçeli idareler,

        Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

        İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

        İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Taşeron 4/D ve kamu işçilerinde son dakika gelişmesi: Taşerona 13 günlük ikramiyeler yattı! İşte ikinci ilave tediye tarihi