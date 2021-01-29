Taşeron 4/D ve kamu işçilerinde son dakika gelişmesi: Taşerona 13 günlük ikramiyeler yattı! İşte ikinci ilave tediye tarihi

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.