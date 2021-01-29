Taşeron 4/D ve kamu işçilerinde son dakika gelişmesi: Taşerona 13 günlük ikramiyeler yattı! İşte ikinci ilave tediye tarihi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklaması yaparak 700 binden fazla kamu işçisine beklemiş oldukları müjdeyi verdi. Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ile ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı! İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.
İşte Cumhurbaşkanı Kararı:
4/7/1956 tarihli ce 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ,mezkur kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29 Ocak, diğer yarısının ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenmesine,