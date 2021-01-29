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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 11:44
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    • 29.01.2021 11:44
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    Fiyatlarda 20 bin TL fark var! İkinci elde hareketli günler! İkinci el rekor düşüşe geçti!

    Pandemi döneminde ikinci el adeta tavan yaparken uygun fiyatlı araç bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Fiyatların uçması ve ekonomide yaşanan gelişmelerle 2. el otomobilde satışlar bıçak gibi kesildi ve fiyatlar düşüşe geçti. Modeline göre araç fiyatlarında yüzde 10-15 arasında düşüş gözlemleniyor.

    takvim.com.tr
    Fiyatlarda 20 bin TL fark var! İkinci elde hareketli günler!

    İkinci el araç fiyatları hızla düşüşe geçiyor. Geçtiğimiz yıl tavan yapan ikinci elde rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı. Yapılan değerlendirmelere göre ikinci el araç fiyatlarında 20 bin TL kadar indirim göze çarpıyor.

    İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    2. el otomobil fiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını ve artan dolar kuru baskısıyla son 5 yılın zirvesine çıktı. Salgının bir miktar kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerin başlaması, kurdaki düşüş derken fiyatlar yeniden aşağı geldi. Fiyatlar düşmesine rağmen 2. el araç satışları bıçak gibi kesildi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı.

    Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.

    Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.

    REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

        4 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

        Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

        İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

        20 BİN TL İNDİ

        Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

        ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN

        Ellerinde birikmiş stokların olduğunu bunların ise erimesinin 3-5 ayı bulabileceğini dile getiren Ertemel, aşı çalışmalarının hızlandırılması ile fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvime ilişkin ise haziran ayını işaret ederken, alım yapacak vatandaşların ise ellerini çabuk tutması yönünde çağrıda bulundu.

        Ertemel salgının beklenenin aksine yeniden pik yapması ve otomobil fabrikalarının tekrardan kapatılması halinde ise geçtiğimiz yıla benzer senaryonun ortaya çıkabileceğini ve fiyatların da tekrardan yükselebileceğine yönelik de uyarıda bulundu.

        Sıfır araç piyasasında ortaya çıkan tedarik sıkıntı ikinci el piyasasına alıcıları yönlendirince ister istemez fiyatlar da talebe göre uçuşa geçti. Koronavirüs salgını sonrası kimi ikinci el araç modellerinde yüzde 60'ları bulan fiyat artışları görüldü. Peki ikinci el otomobilde en fazla hangi modeller tercih ediliyor.

        Kasım ayı raporu paylaşıldı. Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, Toyota, BMW gibi markaların en fazla tercih edilen ikinci el modelleri kasım ayında en fazla satılan ilk 10 model arasına girdi.

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        Haberler Ekonomi Fiyatlarda 20 bin TL fark var! İkinci elde hareketli günler! İkinci el araç fiyatları rekor düşüşe geçti!