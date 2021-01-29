İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2. el otomobil fiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını ve artan dolar kuru baskısıyla son 5 yılın zirvesine çıktı. Salgının bir miktar kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerin başlaması, kurdaki düşüş derken fiyatlar yeniden aşağı geldi. Fiyatlar düşmesine rağmen 2. el araç satışları bıçak gibi kesildi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı.

Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.