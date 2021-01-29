Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ve resmen kesinleşti! Hesaplara en az 2.000 TL para yatacak! Liste yapıldı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ve resmen kesinleşti! Hesaplara en az 2.000 TL para yatacak! Liste çıkarılıyor. En az 2 bin TL, en fazla 40 bin TL olmak üzere destek ödemesi yapılacak. Ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklamıştı. Pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan restoran, lokanta ve kafelere para ödenecek. Cirosu 3 milyon lira ve altı olan işletmeler desteklenecek. Destekten tek seferlik yararlanılabilecek. Kararname çıktıktan sonra ödemeler başlayacak. Peki bu destekten kimler yararlanacak? Hesaplamalar nasıl yapılıyor? İşte kuruşu kuruşuna destek tablosu ve tüm detaylar...
YÜZDE 3'ÜNÜ DEVLET KARŞILAYACAK
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını bildirdi. Buna göre, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020'de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3'ünü devlet karşılayacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.
ÇALIŞMALAR RESMEN BAŞLADI, LİSTE HAZIRLANIYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.