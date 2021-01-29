Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! Başvuru hangi tarihte bitiyor?

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri hızla devam ediyor. Pandemi sürecinde ekonomik destek ile halkın yanında bulunan devlet, sosyal yardımları bir bir açıklamaya devam ediyor. 2021 Ocak ayı itibari ile 1000 TL almak isteyenlerin yapması gerekenleri haberimizde detaylı olarak anlatıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin ardından 3.faz pandemi parası ödemeleri hakkında detaylar da netlik kazandı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları sorgulama ekranı…
PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
3.FAZ 1000 TL PANDEMİ PARASI!
Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.