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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 10:28
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    • 29.01.2021 10:28
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    Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! Başvuru hangi tarihte bitiyor?

    Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! ayı itibari ile 1000 TL almak isteyenlerin yapması gerekenleri haberimizde ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin ardından 3.faz pandemi parası ödemeleri hakkında ayrıntılar da netlik kazandı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları sorgulama ekranı… Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Tek seferlik 1000 TL ödeme

    Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri hızla devam ediyor. Pandemi sürecinde ekonomik destek ile halkın yanında bulunan devlet, sosyal yardımları bir bir açıklamaya devam ediyor. 2021 Ocak ayı itibari ile 1000 TL almak isteyenlerin yapması gerekenleri haberimizde detaylı olarak anlatıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin ardından 3.faz pandemi parası ödemeleri hakkında detaylar da netlik kazandı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları sorgulama ekranı…

    PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

    Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.

    3.FAZ 1000 TL PANDEMİ PARASI!

    Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.

        SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

        Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

        PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

        SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

        5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

            Kimlerin Başvurusu Dikkate Alınmayacak

            Bu ödenekten ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Bunun ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvurusu dikkate alınmayacak olan kişiler şu şekilde sıralandı,

            Daha önceki sosyal yardım ödeneklerinden faydalananlar
            Sosyal güvenlik kurumundan gelir alan kişiler
            4-c kapsamında görevli memurlar
            4-a kapsamında bulunan kamu çalışanları
            İŞSİZLİK veya Kısa Çalışma Ödeneği alanlar
            Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.


            KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ?

            Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

            5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

            5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

            İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

            İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

            1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

            E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

            TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

            0- Pazartesi

            2-Salı

            4-Çarşamba

            6-Perşembe

            8- Cuma

            günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! Başvuru hangi tarihte bitiyor?