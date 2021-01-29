ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta ESSE 7 Parça Tencere Seti, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı, 3'lü Meşrubat Bardağı, 2'li Süzgeçli Kase Set, Süzgeçli Fresh Saklama Kabı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet, Activex Antibakteriyel Islak Havlu, Sinbo Dik Süpürge ve Scotch TV Battaniyesi ürünleri ön plandaki yerini aldı.

ŞOK 29 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU