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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 19:16
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    • 29.01.2021 19:16
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    yla 25 TL üzeri ürünlerde dev sürpriz! 'ta bu hafta hangi ürünler var?

    yla 25 TL üzeri ürünlerde dev sürpriz dikkatleri üzerine çekti. ile bugün itibaren satışa sunulan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. 'ta bu hafta Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Finish Hepsi Bir Arada Tablet, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı ve 2'li Süzgeçli Kase Set dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte ürün listesi

    takvim.com.tr
    ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta ESSE 7 Parça Tencere Seti, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı, 3'lü Meşrubat Bardağı, 2'li Süzgeçli Kase Set, Süzgeçli Fresh Saklama Kabı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet, Activex Antibakteriyel Islak Havlu, Sinbo Dik Süpürge ve Scotch TV Battaniyesi ürünleri ön plandaki yerini aldı.

    ŞOK 29 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
    * 0,65 lt

    Tezgah Üstü Tabaklık
    • 9x11x28 cm
    • 6 Adet tabak kapasiteli
    • Demonte
    • Kolay kurulum
    • Vidasız

        2'li Süzgeçli Kase Set
        3 lt

        Finish Hepsi Bir Arada Tablet
        • 30'lu

        Dik Süpürge
        • Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
        • Motor koruma filtresi
        • 5 m kablo uzunluğu
        • 6 m çalışma yarıçapı

            Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü
            • Farklı renk ve desen seçenekleriyle
            • 200x230 cm
            • Pamuklu

            Aloe Vera Nano Yastık
            • Aloe Vera mikro kumaş
            • 50x70 cm
            • Nano dolgulu
            • Çantal

            Tek Kişilik Çarşaf
            • 1100x200 cm + 30 cm
            • Lastikli
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            Haberler Ekonomi ŞOK 29 Ocak aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri ürünlerde dev sürpriz! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?