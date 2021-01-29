Dolar, sterlin ve euro kurlarındaki son alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından kapanış gününde yoğun olarak araştırılıyor. 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,94 liradan satılmıştı. Peki, dolar, sterlin ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte piyasalarda son durum

DOLAR, STERLİN VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: