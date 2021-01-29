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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 17:37
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    • 29.01.2021 17:37
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    , sterlin ve kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 29 Ocak canlı döviz kurları

    Döviz kurlarındaki son gelişmeleri anbean takip eden yatırımcılar kapanış gününde son durum hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. İstanbul serbest piyasada 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9440 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 29 Ocak canlı döviz kurları

    Dolar, sterlin ve euro kuru ne kadar oldu?

    Dolar, sterlin ve euro kurlarındaki son alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından kapanış gününde yoğun olarak araştırılıyor. 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,94 liradan satılmıştı. Peki, dolar, sterlin ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte piyasalarda son durum

    DOLAR, STERLİN VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,3600 7,3610 7,2940 7,2950
    Avro 8,9430 8,9440 8,8650 8,8660
    Sterlin 10,0300 10,0800 9,9760 10,026
    İsviçre Frangı
    ANKARA
    ABD Doları 7,3310 7,3910 7,2650 7,3250
    Avro 8,9040 8,9740 8,8260 8,8960
    Sterlin 9,9800 10,1800 9,9260 10,126

    ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 200 LİRAYA ÇIKTI

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,16 azalışla 398,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 13.501 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 azalışla 6.452 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 düşüşle 5.443 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 7.859 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalarak 21.643 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,16 azalışla 1,2106 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, New York borsasında GameStop hisselerindeki sert yükselişin ardından bazı hisselere getirilen işlem sınırlamaları, alım-satım platformları ve açığa satış işlemleri ile ilgili tartışmaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

        ABD'de çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası yaşanan gelişmelerin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunlarının da devam ettiğini söyledi.

        Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI SATICILI SEYRETTİ

        Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.483 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,0 değer kaybederek günü 2.976 puandan tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,9 düşüşle 27.663 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 104,54 seviyelerinde bulunuyor.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 46.804 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 28.425 puanda seyrediyor.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi geçen ay yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla gerilerken, konut başlangıçları ise yüzde 9 ile çok sert düştü.

            ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

            ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulamaya koyulacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle 1,860 doları aşan altının ons fiyatı, küresel piyasalarda, doların yönünü yukarıya çevirmesinin etkisiyle 1,840 dolar düzeyine kadar geriledi.

            Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ve resmi kuruluş ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) art arda ABD ham petrol stoklarında önemli düşüşler olduğuna ilişkin verilerinin ardından yüzde 1.0'in üzerinde yükselen petrol fiyatları, yeni kısıtlama önlemlerinin etkisiyle hafif geri çekildi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.05 artışla 55.06 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 52.13 dolar,

            - altın yüzde 0.19 artışla 1,845.75 dolar,

            - gümüş yüzde 1.36 düşüşle 26.23 dolar,

            - bakır yüzde 0.78 artışla 7,904.00 dolar,

            - platin yüzde 0.08 düşüşle 1,073.65 dolar,

            - paladyum yüzde 0.75 artışla 2,354.96 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 437 liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,882 liraya geriledi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, sterlin ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 29 Ocak canlı döviz kurları