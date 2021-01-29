Dolar, sterlin ve euro kurlarındaki son alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından kapanış gününde yoğun olarak araştırılıyor. 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,94 liradan satılmıştı. Peki, dolar, sterlin ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte piyasalarda son durum
DOLAR, STERLİN VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3600
|7,3610
|7,2940
|7,2950
|Avro
|8,9430
|8,9440
|8,8650
|8,8660
|Sterlin
|10,0300
|10,0800
|9,9760
|10,026
|İsviçre Frangı
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3310
|7,3910
|7,2650
|7,3250
|Avro
|8,9040
|8,9740
|8,8260
|8,8960
|Sterlin
|9,9800
|10,1800
|9,9260
|10,126
ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 200 LİRAYA ÇIKTI
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,16 azalışla 398,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 13.501 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 azalışla 6.452 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 düşüşle 5.443 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 7.859 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalarak 21.643 puanda bulunuyor.