29 Ocak 2021 Cuma altın fiyatları hakkında araştırmalar yoğunluk kazanırken fiyatlar merak konusu oluyor. Gün içerisinde ve kapanış saatlerinde fiyatlarda hareketli seyir sürüyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı gün içerisinde çok araştırıldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son gelişmeler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|440,50
|440,70
|439,50
|439,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2903
|2924
|2896
|2917
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|401,70
|405,70
|401
|405
|Lira(Tam) Ziynet
|2837
|2857
|2830
|2850
|Yarım Ziynet
|1418
|1428
|1415
|1425
|Çeyrek Ziynet
|709
|714
|708
|713
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.