Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Vergi istisnası 2028’e uzatıldı!

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, teknoloji geliştirme bölgesindeki firmaların faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin kurumlar ve gelir vergilerinden istisna süresi, 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.
Bölgede yer alan işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'ye kadar artırılabilecek.