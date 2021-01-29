8 yılda yabancıya 220 bin 351 konut! Türkiye'ye milyarlarca dolar yağdı

YABANCIYA SATIŞTA LİDER İL İSTANBUL'DA RAKAM 84 BİN ADEDE YAKLAŞTI

Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 38 pay alan İstanbul, 2015'te Antalya'dan aldığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47'ye kadar yükseldi.

İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen Antalya'da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 23,5'i bu ilden yapıldı.