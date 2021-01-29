8 yılda yabancıya 220 bin 351 konut! Türkiye'ye milyarlarca dolar yağdı

Türkiye'de yabancılara konut satışının önünün açılması sonrası 2013-2020 döneminde yabancıların aldığı ev sayısı 220 bin 351 adede ulaştı.
TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'nın yürürlüğe girmesi sonrası 2013'ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.
Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin adedi aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812'ye geriledi.
Satış rakamı 2018'de 39 bin 663, 2017'de 22 bin 234, 2016'da 18 bin 189, 2015'te 22 bin 830, 2014'te 18 bin 959, 2013'te ise 12 bin 181 adet olarak gerçekleşti.
YABANCIYA SATIŞTA LİDER İL İSTANBUL'DA RAKAM 84 BİN ADEDE YAKLAŞTI
Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 38 pay alan İstanbul, 2015'te Antalya'dan aldığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47'ye kadar yükseldi.
İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen Antalya'da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 23,5'i bu ilden yapıldı.