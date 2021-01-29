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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 20:33
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    • 29.01.2021 20:33
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    Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! kaç oldu? Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

    Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! kaç oldu sorusunun yanıtı çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. yer almaya devam ediyor. Ziraat, TEB, Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! Kredi oranları kaç oldu? ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu.

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Bu bağlam güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranları haberimizin içerisinde yer alıyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

    QNB FİNANSBANK

    Konut kredisi: 1.68

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Taşıt kredisi: 1.61

    GARANTİ BANKASI

    Konut kredisi: 1.41

    İhtiyaç kredisi: 1.49

    Taşıt kredisi: 1.64

        İŞ BANKASI

        Konut kredisi: 1.40

        İhtiyaç kredisi: 1.50

        Taşıt kredisi: 1.55

        TEB

        Konut kredisi: 1.40

        İhtiyaç kredisi: 1.45

        Taşıt kredisi: 1.49

        ZİRAAT BANKASI

        Konut kredisi: 1.52

        Taşıt kredisi: 1.64

        Tüketici kredisi: 1.64

            AKBANK

            Konut kredisi: 1.39

            Taşıt kredisi: 1.51

            İhtiyaç kredisi: 1.96

            YAPI KREDİ

            Konut kredisi: 1.44

            Taşıt kredisi: 1.53

            İhtiyaç kredisi: 1.79

            VAKIFBANK

            İhtiyaç kredisi: 1.52

            Taşıt kredisi: 1.48

            Konut kredisi: 1.50
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            Haberler Ekonomi Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! Kredi faiz oranları kaç oldu? Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...