Nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Bu bağlam güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranları haberimizin içerisinde yer alıyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları: