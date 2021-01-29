BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğu yer alan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde yer alan indirimler dikkat çekerken Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası fiyatları merak ediliyor. Peki, BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 2 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU

Casilli

Şortlu Saten Takım

• Kadın

• S-M-L