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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 22:19
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    • 29.01.2021 22:19
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    2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde büyük fırsatlar...

    2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi gelecek hafta alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. BİM'de gelecek hafta Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata, Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası, Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret, Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata, Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3’ü Bir Arada ve Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi 250 gram ürünlerinin fiyatları merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğu yer alan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde yer alan indirimler dikkat çekerken Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası fiyatları merak ediliyor. Peki, BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 2 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Casilli
    Şortlu Saten Takım
    • Kadın
    • S-M-L

    Casilli
    Batik Baskılı Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    Comfort Family
    Kadın 3'lü Çorap
    • 36-40 numara

        Naturalove
        Baskılı Desenli Çanta

        Pink Panda
        Vanilyalı Pembe Gofret
        • 4x100 g

        Saban
        Kırmızı Mercimek
        • 2,5 kg
            Haberler Ekonomi BİM 2 Şubat 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde büyük fırsatlar...