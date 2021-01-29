En süratli 5.000-10.000 ve 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen başvurup alabilirsiniz

Kredi Başvuruları Nereden Yapılacak?

Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.