En süratli 5.000-10.000 ve 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen başvurup alabilirsiniz

Hızlı kredi seçeneği sunan bankaların bu konuda yoğun ilgi gördüğü bilinmektedir. Acil paraya ihtiyacı olanlar için hızlı sonuç veren kredi seçeneği son dönemde çok sayıda başvuru almaktadır. Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.
Akbank Hızlı Kredi
Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak 20.000 TL krediler 12 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile çekilebilmektedir. Paralar hesaplara aktarılmaktadır.
Cepte TEB Hızlı Kredi
TEB'in intenet bankacılığı uygulaması olan Cepte TEB üzerinden hızlıca kredi çekilebilmektedir. Uygulamaya giriş yapılması sonrasında oldukça kısa bir süre içinde kredi onayı alınabilmekte, uygun faiz oranları altında 20.000 TL ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredi başvuruları için uygulama kullanıldığında şubelere gidilmesine gerek kalmamaktadır.