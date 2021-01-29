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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 15:35
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    • 29.01.2021 15:35
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    En süratli 5.000-10.000 ve 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen başvurup alabilirsiniz

    Son dönem içinde artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması için bankalar sürekli olarak kredi kampanyaları oluşturmaya devam ediyorlar. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. Başvuru yapan kişinin ’nda bulunan puanı, başvurunun sonuçlanmasında etkilidir. İşte en hızlı 5.000-10.000 ve 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar ve başvuru detayları

    takvim.com.tr
    En hızlı 5.000-10.000 ve 20.000 tl sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!

    Hızlı kredi seçeneği sunan bankaların bu konuda yoğun ilgi gördüğü bilinmektedir. Acil paraya ihtiyacı olanlar için hızlı sonuç veren kredi seçeneği son dönemde çok sayıda başvuru almaktadır. Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

    Akbank Hızlı Kredi

    Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak 20.000 TL krediler 12 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile çekilebilmektedir. Paralar hesaplara aktarılmaktadır.

    Cepte TEB Hızlı Kredi

    TEB'in intenet bankacılığı uygulaması olan Cepte TEB üzerinden hızlıca kredi çekilebilmektedir. Uygulamaya giriş yapılması sonrasında oldukça kısa bir süre içinde kredi onayı alınabilmekte, uygun faiz oranları altında 20.000 TL ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredi başvuruları için uygulama kullanıldığında şubelere gidilmesine gerek kalmamaktadır.

        İş Bankası Hızlı Kredi

        Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan İş bankası üzerinde 20.000 TL kredi veriliyor. İş Bankası üzerinde bir hesaba sahip olunması halinde intenet bankacılığı üzerinden oldukça kısa bir süre içinde kredi çekilebilmektedir. İş Cep uygulaması aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilmekte, kısa bir süre sonra kredi onayı alınarak kredi çekilebilmektedir. 20.000 TL kredilerde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Paranın teslimi için banka şubelerine gidilebilmekte, ya da hesaplara aktarım yapılabilmektedir.

        Kredi Başvuruları Nereden Yapılacak?

        Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.

        İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.

        Hızlı Kredi Nedir?

        Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

        Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir. Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.
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        Haberler Ekonomi En süratli 5.000-10.000 ve 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen başvurup alabilirsiniz