Türkiye'den 2,5 milyar dolarlık ihracat! 194 ülkeye ev tekstili ürünü sattık

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ev tekstili sektörü 2020 yılını 2 milyar 490 milyon 85 bin dolarlık dış satımla kapattı.
İLK 3 SIRADA ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE VAR
İhracatta ilk 3 sırada yer alan Almanya'ya 480 milyon 678 bin, ABD'ye 295 milyon 452 bin ve Birleşik Krallık'a 128 milyon 764 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu 3 ülkeye yapılan 904 milyon 894 bin dolarlık ihracat, toplam ev tekstili dış satımının yüzde 36,33'ünü oluşturdu.
İlk 10'daki diğer ülkelerden İtalya'ya 107 milyon 70 bin dolar, Hollanda'ya 102 milyon 764 bin dolar, Fransa'ya 97 milyon 343 bin dolar, Bulgaristan'a 79 milyon 590 bin dolar, Polonya'ya 70 milyon 28 bin dolar, Belarus'a 65 milyon 10 bin dolar, Rusya'ya ise 61 milyon 779 bin dolarlık ürün satıldı.
AFGANİSTAN VE VİETNAM'A EV TEKSTİLİ İHRACATI YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTI
Ev tekstilinde milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelerdeki artışlar dikkati çekti.
Afganistan'a geçen yıl yapılan ihracat 2019'a göre yüzde 130 yükseldi. Bu ülkeye 2019'da 1 milyon 36 bin dolar olan dış satım, geçen yıl 2 milyon 379 bin dolara çıktı.