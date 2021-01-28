Türkiye'den 2,5 milyar dolarlık ihracat! 194 ülkeye ev tekstili ürünü sattık

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ev tekstili sektörü 2020 yılını 2 milyar 490 milyon 85 bin dolarlık dış satımla kapattı.

İLK 3 SIRADA ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE VAR

İhracatta ilk 3 sırada yer alan Almanya'ya 480 milyon 678 bin, ABD'ye 295 milyon 452 bin ve Birleşik Krallık'a 128 milyon 764 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu 3 ülkeye yapılan 904 milyon 894 bin dolarlık ihracat, toplam ev tekstili dış satımının yüzde 36,33'ünü oluşturdu.