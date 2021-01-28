RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. SGK iş görmezlik raporu için:

Arama çubuğuna E-Devlet ana sayfası üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne girmelisiniz.

4A/4B iş göremezlik ödemesi görmeye tıklamalısınız.

Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman iş göremezlik ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olursunuz.

Telefon numarası ile sorgulama

Telefon ile SGK Çağrı Merkezini arayarak ALO 170 gerekli bilgiler verilecektir.