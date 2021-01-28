Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.01.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 11:23
    ABONE OL

    Binlerce çalışanın bundan haberi yok! Paranızı 'den alabilirsiniz! ödemesi ne kadar?

    güvencesi altında çalışan bir vatandaş, yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu yüzünden e gidemezse ortaya çıkan maddi kayıp tarafından karşılanmaktadır. Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan geçici lik ödeneğinin alınabilmesi için ilk adımda; rapora konu olan sağlık durumunun iş gücünde kayıp yaşatmaması ve kişilerin çalışma hayatına geri dönmesi gerekir. İşlemleri tamamlanan kişi üzerinden sorgulama yaparak ücretini alabilir. Peki, SGK rapor parası nasıl ve nereden alınır? PTT rapor parası ücret sorgulama...

    takvim.com.tr
    Paranızı PTT'den alabilirsiniz! 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?

    SGK'ya bağlı çalışanların sağlık sorunları ve iş kazası gibi durumlarda raporlu oldukları sürelerdeki maddi kayıp SGK tarafından karşılanıyor. Peki 2021 SGK rapor parası sorgulaması nasıl yapılıyor? İşte rapor parası nasıl alınır sorusunun yanıtı ve tüm detaylar. Rapor aldığı için işe gidemeyen vatandaşların maaşını SGK ödüyor! Yanlış duymadınız; geçici iş göremezlik durumunda sigortalı çalışanların maaşından yapılan kesinti iade edilir. Meslek hastalığı ya da kaza nedeniyle iş hayatından geçici bir süre uzak kalan sigortalıların maaşlarından kesinti yapılır. Çalışanların durumu ispat etmesi durumunda ödemeler SGK kanalıyla yapılır.

    SGK RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

    •İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

    •Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

    •İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

    •Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

    Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

    İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

    Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.

        RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

        İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

        RAPOR PARASI NE KADAR?

        Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

        RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

        SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. SGK iş görmezlik raporu için:

        Arama çubuğuna E-Devlet ana sayfası üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne girmelisiniz.

        4A/4B iş göremezlik ödemesi görmeye tıklamalısınız.

        Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman iş göremezlik ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olursunuz.

        Telefon numarası ile sorgulama

        Telefon ile SGK Çağrı Merkezini arayarak ALO 170 gerekli bilgiler verilecektir.

            RAPOR PARASI "BANKAYA GÖNDERİLDİ" YAZISI?

            Böyle bir uyarı alınıyorsa PTT sisteme tanımlı banka hesabına göndermiştir. Rapor parasında iş görmezlik bilgisi yok uyarısı geliyorsa o raporla ilgili maalesef bir işlemin başlatılmadığını göstermektedir. 2 ay içerisinde rapor parası çalışan tarafından alınmadığı taktirde SGK emanet kurumuna gitmektedir.

            EMANET KURUMUNDAN GERİ NASIL ALINIR?

            SGK sisteminin anlaşmalı banka hesapları bulunmaktadır. Anlaşmalı bankaya giderek hesap tanımlaması gerekmektedir. SGK Sistemine anlaşmalı banka hesapları; Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Akbank, Burdan bank, Fiba banka, Şeker Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası

            RAPOR PARASI PTT ÜZERİNDEN BANKAYA AKTARMA MEVCUT MU?

            PTT gönderilen ödemenin hesaba aktarılması için SGK Emanet Kurumuna dönmesi gerekmektedir. Emanet hesabına gidilen ücret tanımlı bir banka hesabınız varsa otomatik olarak hesaba geçmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Binlerce çalışanın bundan haberi yok! Paranızı PTT'den alabilirsiniz! 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?