SGK'ya bağlı çalışanların sağlık sorunları ve iş kazası gibi durumlarda raporlu oldukları sürelerdeki maddi kayıp SGK tarafından karşılanıyor. Peki 2021 SGK rapor parası sorgulaması nasıl yapılıyor? İşte rapor parası nasıl alınır sorusunun yanıtı ve tüm detaylar. Rapor aldığı için işe gidemeyen vatandaşların maaşını SGK ödüyor! Yanlış duymadınız; geçici iş göremezlik durumunda sigortalı çalışanların maaşından yapılan kesinti iade edilir. Meslek hastalığı ya da kaza nedeniyle iş hayatından geçici bir süre uzak kalan sigortalıların maaşlarından kesinti yapılır. Çalışanların durumu ispat etmesi durumunda ödemeler SGK kanalıyla yapılır.
SGK RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor
•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.
•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.
•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.