Son dakika haberi... Türkiye'nin pandemi koşullarındaki kararlı ve başarıları adımları ile reform söylemleri, Merkez Bankası'nın kritik hamlelerinin ardından yabancı yatırımcılar rotasını Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank da dolar/TL ile gram altının fiyatları hakkında olumlu konuştu.
6 Kasım 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 1.9, tahvil-bonoda ise 3.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştiren yabancı yatırımcıların özellikle tahvillere yönelik iştahının güçlendiğine ilişkin dün dünya devi fonlardan önemli mesajlar geldi.
YENİDEN YATIRIM BAŞLADI
Dünyanın en büyük ve en iyi performans gösteren gelişen piyasa tahvil yatırımcılarının, Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almada başarılı olacağına ilişkin beklentilerle, Türk tahvillerinde yeniden yatırım yapmaya başladıkları kaydedildi.