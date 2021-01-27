Belirli tarihler aralığında internet sitesi üzerinden işçi alımı yapan BİM yeni ilanları internet sitesi üzerinden açıkladı. Başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak kişilerin işe alınacağı bilgisini paylaşan firma alım yapılacak illerin listesini de paylaştı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisini de yer verildi. BİM'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 38 yeni ilan yayımlandı. Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerekiyor.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte alım yapılacak illerin listesi ve kadrolar;