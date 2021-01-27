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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 23:20
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    • 27.01.2021 23:20
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    38 yeni ilanla 6 şehirde işçi alımı yapıyor! O kadrolara en az 3.093 lira maaşla...

    81 ildeki ilçelerde binlerce şubesiyle satış yapan yeni açık iş pozisyonlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. 6 farklı il için yapılacak olan işçi alımı hakkındaki detaylar iş arayanlar tarafından merak konusu oluyor. İlanlara başvurular devam ederken başvuru şartları ve hangi illerde alım yapıldığı araştırılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşıldı. İşte BİM'in alım yapacağı iller

    takvim.com.tr
    BİM 38 yeni ilanla 6 şehirde işçi alımı yapıyor!

    Belirli tarihler aralığında internet sitesi üzerinden işçi alımı yapan BİM yeni ilanları internet sitesi üzerinden açıkladı. Başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak kişilerin işe alınacağı bilgisini paylaşan firma alım yapılacak illerin listesini de paylaştı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisini de yer verildi. BİM'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 38 yeni ilan yayımlandı. Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerekiyor.

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte alım yapılacak illerin listesi ve kadrolar;

    Pozisyon Adı-Şehir

    Florya / Bakırköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Bağlar Mh. / Erenler Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya
    Muhasebe Personeli İstanbul(Asya)
    Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.)
    Mağaza Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya)
    Mağaza Geliştirme Asistanı Ankara

    Yazılım Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...

        Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
        Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...

        Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
        Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
        Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli Düzce
        Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli Düzce
        Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya

        Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
        Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
        Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
        Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

            Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
            Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
            Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
            Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
            Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

            Esenyurt Depo Personeli İstanbul(Avr.)
            Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
            Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
            Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli Sakarya

            Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
            Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
            Mağaza Personeli (Engelli) Bursa, İstanbul(Asya), ...
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            Haberler Ekonomi BİM 38 yeni ilanla 6 şehirde işçi alımı yapıyor! O kadrolara en az 3.093 lira maaşla...