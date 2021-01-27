Restoranlara kafelere para yardımı başvuru şartları açıklandı mı? Restoran kafe destek ödemesi ne kadar olacak? Pandemi döneminde esnaflara kira ve gelir kaybı desteği verilmişti. Restoran ve kafe sahipleri için de müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla; lokanta, restoran ve kafeler ticari destek ödemesi verileceğini duyurdu.
PARA YARDIMI MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
ESNAF KİRA HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor. Esnafa hangi ay kira yardımı yapılacak açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız. Ancak Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.