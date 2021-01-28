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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 08:39
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    • 29.01.2021 08:39
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    alanlar bin pişman! elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim: Yeni zam yola çıktı!

    alanlar bin pişman! el araç fiyatlarının sürekli artışta olması ve inmemesi nedeniyle vatandaşlar, ikinci el arabayı yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Bu nedenle 2021 yılında ikinci el araba fiyatları nasıl olacak araştırılıyor. Genel Başkanı Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız" açıklaması yaptı.

    takvim.com.tr
    İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim: Yeni zam yola çıktı!

    Sahibinden 2.el otomobil alanlar bin pişman! İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim haberi. İkinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Covid-19 tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yeniden yükselişe geçmişti. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.

    İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.

    Erkoç, 2020 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre satılan araç sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşün de devam ettiğini söyledi.

    2020 yılında pandeminin etkisiyle sıfır araç pazarındaki aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele yönelik talep artışı yaşandığını hatırlatan Aydın Erkoç, bunun ilk etapta fiyatları yükselttiğini ancak Ekim ayından itibaren düşüş yaşandığını aktardı.

    Şu anda ikinci el otomobil fiyatının yüzde 15 gerilediğini ifade eden Erkoç, yılın tamamında 9 milyonun üzerinde satış gerçekleştiği bilgisini verdi.


        YÜZDE 40 ZAM YÜZDE 15 İNDİRİM

        Geçen sene pandeminin başlaması ile birlikte en düşük ikinci el arabaya yüzde 40'lara varan zamlar geldi. Fiyatı yüzde 60 artan bile oldu. Ancak piyasanın durgunlaşması ile yüzde 15'e varan indirim geldi.

        Şu an araç almak için doğru bir zamandayız'

        Durgunluğun ocak ayında da devam ettiğini söyleyen Erkoç şunları söyledi:

        "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64.2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu. Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."

        Yeni zam geliyor

        Aşılama çalışmalarının başlaması ve normalleşmeyle birlikte ikinci ele yönelik talebin de artacağını ifade eden Erkoç, "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır" diye konuştu.



            2.el araba alırken nelere dikkat edilmeli?

            Tekeri ayağınızla şöyle bir yokladınız ve hatta elinizi çenenize götürüp düşüncelere daldınız. Şimdi ne olacak? İkinci el bir araç hakkında bilgi edinmek için dedektif olmaya gerek yok, zekice bazı incelemeler yapmak size araçla ilgili çok şey söyleyebilir. İşte ikinci el bir arabayı incelerken dikkat etmeniz gerekenler:

            Otomobili incelemek için

            Mutlaka aydınlık bir hava seçin. Nasıl ki aracın fotoğrafını çekmek için gece uygun değilse, yağışlı havalar da arabayı görmek için uygun değiller. Çünkü çoğu satıcı zaten arabayı size göstermeden önce cilalamış olacaktır ve yağmur damlaları da birçok çiziği ve pası çok güzel gizleyecektir.

            Aracı incelemeye tercihen arabalardan anlayan bir arkadaşınızla gitmeniz daha avantajlı olacaktır. Hem ikinci bir göz olarak, hem de arabadan çok hoşlanırsanız göremeyebileceklerinizi arkadaşınız görebilir.

            Servis ve bakım kayıtlarını mutlaka sormanızda yarar var, eğer bu kayıtlar yoksa aracın bakımlarının keyfe keder yapıldığını varsayabilirsiniz.

            Yedek lastiğin yerinde olup olmadığını, sonra da durumunu incelemelisiniz. Eğer eskimişse yenilenmesi gerekeceğinden size pazarlık payı kazandırabilir. Ayrıca tüm lastiklerin tek takım olduğundan da emin olun. Ucuz lastikler, aracın sahibinin diğer konularda da kestirmeleri tercih ettiğini gösterebilir.

            Klimayı hem sıcak hem de soğuk ayarda mutlaka çalıştırıp deneyin. Aynı şekilde müzik sistemlerini ve hoparlörü de denemek akıllıca olacaktır. Emniyet kemerleri, koltuk rayları ve kullanılan tüm düğmeler düzgün şekilde çalışıyor mu?

            Arabanın ve paspasların altına mutlaka bakın. Paslanma varsa çözümü size pahalıya patlayabilir. Kaynak izleri varsa geçmiş hasarlara işaret ediyor olabilir.

            Otomatik kilit sistemi varsa çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yedek anahtar da çalışıyor mu? Aracın hem dışında hem içinde sistemin çalıştığından emin olun.

            Ev yapımı boyama ancak ev için geçerli olabilir. Aracın sahibi eğer bu basit gerçeği unutmuşsa, araçla ilgili başka önemli bakımları da çoktan unutmuş olabilir. Koşarak kaçın.

                Araç eğer sıvı sızdırıyorsa, altında özellikle yağlı bir birikinti varsa, basit bir sorun dahi olsa bu iyiye işaret değildir. Aracın iyi bakılmadığı anlamına gelir.

                Döşemelerde ve tavandaki lekeler, delikler aracın hor kullanıldığının en büyük kanıtıdır. Genel olarak iyi bakılan araçların bu detayları da iyi bakılmıştır.
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                Haberler Ekonomi Sahibinden 2.el otomobil alanlar bin pişman! İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim: Yeni zam yola çıktı!