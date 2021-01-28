Sahibinden 2.el otomobil alanlar bin pişman! İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim haberi. İkinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Covid-19 tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yeniden yükselişe geçmişti. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.
İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.
Erkoç, 2020 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre satılan araç sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşün de devam ettiğini söyledi.
2020 yılında pandeminin etkisiyle sıfır araç pazarındaki aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele yönelik talep artışı yaşandığını hatırlatan Aydın Erkoç, bunun ilk etapta fiyatları yükselttiğini ancak Ekim ayından itibaren düşüş yaşandığını aktardı.
Şu anda ikinci el otomobil fiyatının yüzde 15 gerilediğini ifade eden Erkoç, yılın tamamında 9 milyonun üzerinde satış gerçekleştiği bilgisini verdi.