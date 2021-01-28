Bu kapsamda Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve QNB Finansbank, maddi zorluk içinde olan müşterilerinin borçlarını kapatmaları için yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirdiklerini açıkladır. Yeni kampanya ile birlikte vatandaşların farklı bankalara veya kurumlara olan borçlarının kapatılması hedefleniyor. 50 bin TL olarak verilen kredinin faiz oranı daha uygun şartlarda belirlenmektedir. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Uzun bir süredir iş yerleri kapalı vatandaşlar, işten çıkarılan vatandaşlar ve daha birçok kesim borcunu ödemekte oldukça güçlük çekiyor. Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.
Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve QNB Finansbank'ın hayata geçirmiş olduğu yeni kredi ise bir borç kapatma kredisidir. Bankanın size vermiş olduğu kredi ile borçlarınızı kapatabilir ve tüm borcunuzu tek bir bankada toplamış olursunuz. Bu kredi kampanyasının vatandaşlar için oldukça yararı bulunuyor, ilk olarak farklı bankalarda olan ve farklı faiz oranları ile kullanılan kredilerin tek bir noktada toplanması sağlanıyor ve tek bir faiz oranı işliyor. Vatandaş hangi bankaya ne kadar borcu olduğunun hesaplamaları yapmak zorunda kalmıyor, çünkü bu kredi ile borç bir bankada toplanmış oluyor.
QNB Finansbank Faiz Oranı Yüzde 1.34
Borcunu QNB Finansbank'ta toplamak isteyen vatandaşlar için oldukça uygun faiz oranları ile kredi desteği sağlanıyor. 50 bin Türk lirasına kadar verilen kredi ile diğer borçlarınızı kapatarak, tüm borcunuzu QNB Finansbank'ta toplayabilirsiniz. 50 bin Türk lirası kredi için QNB Finansbank'ın faiz oranı yüzde 1.34 olarak açıklandı.