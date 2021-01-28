Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve QNB Finansbank'ın hayata geçirmiş olduğu yeni kredi ise bir borç kapatma kredisidir. Bankanın size vermiş olduğu kredi ile borçlarınızı kapatabilir ve tüm borcunuzu tek bir bankada toplamış olursunuz. Bu kredi kampanyasının vatandaşlar için oldukça yararı bulunuyor, ilk olarak farklı bankalarda olan ve farklı faiz oranları ile kullanılan kredilerin tek bir noktada toplanması sağlanıyor ve tek bir faiz oranı işliyor. Vatandaş hangi bankaya ne kadar borcu olduğunun hesaplamaları yapmak zorunda kalmıyor, çünkü bu kredi ile borç bir bankada toplanmış oluyor.