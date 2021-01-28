Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları bu bağlamda yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|438,50
|438,70
|440,50
|440,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.890,00
|2.911,00
|2903
|2924
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|400,00
|404,00
|401,70
|405,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.824,00
|2.844,00
|2837
|2857
|Yarım Ziynet
|1.412,00
|1.422,00
|1418
|1428
|Çeyrek Ziynet
|706,00
|711,00
|709
|714
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 440,70 liradan işlem gördü.