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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 19:58
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    • 28.01.2021 19:58
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    Gram ve çeyrek ne kadar oldu? fiyatı kaç lira? Yüzde 0,45 azalış sonrası...

    Gram ve çeyrek nda son durumu merak eden yatırımcılar akşam saatleriyle birlikte araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bugün Kapalıçarşı'da ın gramı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 435 bin lirayı, en yüksek ise 437 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 435 bin 800 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? fiyatı kaç lira? İşte son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları bu bağlamda yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 438,50 438,70 440,50 440,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.890,00 2.911,00 2903 2924
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,00 404,00 401,70 405,70
    Lira(Tam) Ziynet 2.824,00 2.844,00 2837 2857
    Yarım Ziynet 1.412,00 1.422,00 1418 1428
    Çeyrek Ziynet 706,00 711,00 709 714

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 440,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 435 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 435 bin lirayı, en yüksek ise 437 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 435 bin 800 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 471 milyon 699 bin 105,85 lira, işlem miktarı ise 1.086,20 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 123 bin 577,24 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, T. Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Iar Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.862,00 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,00 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 435 bin 800 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3672 lira, satışta 7,3967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3492 lira, satışta 7,3787 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,17'den, bileşik getirisi de yüzde 14,67'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2140, sterlin/dolar paritesi 1,3720, dolar/yen paritesi de 104,3 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 55,7 dolardan işlem görüyor.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ve resmi kuruluş ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) art arda ABD ham petrol stoklarında önemli düşüşler olduğuna ilişkin verilerinin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

        ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulamaya koyulacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle de altının ons fiyatı 1,860 doları aştı.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.34 artışla 56.04 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.42 artışla 53.42 dolar,

            - altın yüzde 1.11 artışla 1,861.35 dolar,

            - gümüş yüzde 6.04 artışla 26.73 dolar,

            - bakır yüzde 1.90 düşüşle 7,843.00 dolar,

            - platin yüzde 2.58 artışla 1,095.85 dolar,

            - paladyum yüzde 1.49 artışla 2,345.49 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 728 liraya, Cumhuriyet altını da 2,893 liraya yükseldi.

            Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Hisse senedi piyasaları önderliğinde gelen satış dalgasından altın da nasibini alarak satıcılı bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi:

            "Seansa, 1844 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu aşağı yönlü bir baskıyı üzerinde hissetti. Fed toplantısının olduğu günde, piyasaların fiyatlaması Fed'den bağımsız olarak aşı ve virüs salgını üzerinden hareket ederken, Başkan Jerome Powell'in sözlerine piyasalar tepkisiz kaldı. Astra Zeneca adlı ilaç üretici firmanın AB'ye taahhüt ettiği aşıları zamanında vermeyeceğini bildirmesiyle birlikte piyasalardaki risk iştahı kaçtı. Birçok ülkenin borsası kırmızıda bir günü geride bırakırken, altın da pozitif ayrışma yaşayamadı. Fed ise beklendiği üzere faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmezken, Başkanın sözlerinden de piyasalara yön verecek bir etki çıkmadı. Bu sürecin sonunda altın, günü 1844 dolar/onstan kapattı ve yüzde 0.3 kayıpla seansı tamamlamış oldu.

            "Gümüş, 10 gün sonra yeniden 25 dolar/onsun altını kaydederken, günü kırmızıda kapatmaktan kaçamadı. 25,27 dolar/onstan günü tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.8'lik kayıpla seansı tamamladı.

            "Platin ise yüzde 3'lük kayıpla günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son iki haftanın en düşük seviyesini 1061 dolar/onsla kaydetti. Seansı 1068 dolar/onstan tamamlayan platin, 1100 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalmadıkça satış baskısına maruz kalmaya bir süre daha devam edebilir.

                "Paladyum, 2307 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayarak yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu. Paladyum aşı ve salgın belirsizliğinde doğrudan etkilenen kıymetli maden olarak öne çıkarken, beşinci günü de kırmızıda kapatmış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim tarafında biraz toparlanma gözlemlendi. Borsa İstanbul'da toplamda 3,197 kg altın, 2,874 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Yüzde 0,45 azalış sonrası...